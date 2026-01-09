Le dieron el alta a la nena que había sido herida en la cabeza por una bala perdida

Angelina, la nena de 12 que fue herida por una bala perdida en Morón, recibió el alta luego de estar internada por más de dos semanas en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El trágico episodio ocurrió cerca de las dos de la madrugada del 25 de diciembre en la localidad de Villa Sarmiento, mientras la nena estaba en la vereda de su casa junto a su familia mirando los fuegos artificiales. De un momento a otro, recibió un disparo en la cabeza.

En un principio, Angelina fue llevada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y luego derivada al Sanatorio de la Trinidad para una atención de mayor complejidad. Fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.

La nena sufrió el impacto de un proyectil que quedó alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida.

Luego de más de dos semanas internada, recibió el alta y podrá volver a su casa con su familia. Sin embargo, deberá realizar un tratamiento y un seguimiento ambulatorio para monitorear su evolución en los próximos días.

Por el momento, no identificaron quiénes fueron los autores, aunque sí se determinó que hubo distintos tiradores que usaron diferentes armas.