Llueve otra vez y podrían llegar nuevas crecientes

Después de una jornada de ayer marcada por lluvias continuas durante todo el día, este viernes volvió a llover en Villa Carlos Paz. Las precipitaciones se registran en este momento sobre la ciudad y la cuenca, en un contexto hidrológico sensible tras el rápido llenado del lago San Roque.

Durante el jueves, las intensas lluvias caídas en las sierras provocaron un crecimiento acelerado del lago, que recuperó gran parte de su nivel en apenas 24 horas. Como consecuencia, el dique San Roque continúa recibiendo importantes aportes de agua a través del embudo, lo que mantiene la atención puesta en la evolución de los ríos serranos.

Este viernes, con cielo nublado, una temperatura de 23,3 grados y alta humedad, la lluvia volvió a hacerse presente sobre Carlos Paz. Las condiciones actuales sostienen un escenario de inestabilidad en toda la cuenca, por lo que se podrían esperar nuevas crecientes en los ríos que desembocan en el lago.

Las autoridades reiteran la necesidad de extremar precauciones en zonas ribereñas y evitar acercarse a los cauces, ya que las crecientes pueden producirse de manera repentina incluso sin lluvias intensas en el lugar.