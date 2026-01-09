Los lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horas

La tormenta dejó importantes crecientes en la Provincia de Córdoba y hubo una localidad donde cayeron más de 150 milímetros en menos de 24 horas. El Valle de Punilla tuvo dos poblaciones con algunos de los registros más importantes de la región y se incrementó considerablemente el nivel del Lago San Roque.

Las áreas serranas fueron las más afectadas por las lluvias, que trajeron alivio en el inicio del 2026.

El récord estuvo en Agua de Las Piedras (cerca de Jesús María), donde llovieron 157,6 mm; mientras que se registraron 142,6 mm en El Durazno (Tanti) y 113 mm en Villa del Totoral. Asimismo, llovieron 111 mm en Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) y 124 mm en el Río Los Hornillos (cercano a Río Ceballos): En Ascochinga, se registraron 118,8 mm y en Parador Pampa del Gato cayeron 126 mm.

En la zona de Tanti, en el Departamento Punilla, hubo un acumulado de 109,6 mm.