Los registros de las últimas lluvias caídas en el Valle de Punilla

Tras el paso de la tormenta, se conoció el registro de las lluvias caídas durante las últimas tres horas en el Valle de Punilla. En el día de ayer, ingresaron importantes crecientes en los afluentes que alimentan el lago San Roque y se vieron cerrados los balnearios, vados y puentes de la zona sur.

En la cuenca alta del río San Antonio, llovieron hoy 0.75mm, al igual que en la cuenca media, mientras que se contabilizaron 1,0 mm en la baja. Sobre el perilago, cayeron 2.5mm y sobre Las Mojarras, se registraron 2.8 mm.

En lo que respecta a la cuenca del río Cosquín, cayeron 5.78 mm.

Las crecidas más importantes fueron entrando a lo largo del jueves 8 de enero y llegaron a marcar dos metros en el arroyo Los Chorrillos, cuatro metros en el río San Antonio y dos metros en el río Cosquín.