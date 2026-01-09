Niños aprenden a volar drones, programar e imprimir en 3D

Durante la temporada de verano, niñas y niños continúan aprendiendo y explorando nuevas tecnologías a través de talleres gratuitos que se desarrollan en los Parques Educativos de la ciudad. En el Parque Educativo Noroeste, las actividades están orientadas a la cultura digital y la alfabetización tecnológica, con propuestas prácticas que despiertan el interés y la creatividad.

Entre los talleres más destacados se encuentran los de drones, programación e impresión 3D, donde los participantes incorporan conocimientos básicos de tecnología de manera accesible y dinámica. Las clases combinan contenidos teóricos con prácticas guiadas, adaptadas a las distintas edades.

En el taller de drones, los chicos y chicas aprenden el manejo responsable de estos dispositivos, reconocen sus partes, conocen las normas de seguridad y realizan prácticas de vuelo controlado. La propuesta pone el foco en el uso consciente de la tecnología y en la comprensión de su funcionamiento.

En programación, el acercamiento se realiza a través de lenguajes visuales, con componentes gráficos como íconos, botones y símbolos. A partir de estas herramientas, los participantes comienzan a crear secuencias lógicas y dan sus primeros pasos en la programación de videojuegos.

Por su parte, el taller de impresión 3D enseña cómo funcionan las impresoras, el diseño de piezas digitales y el proceso completo de creación de objetos tridimensionales. En cada encuentro, los participantes diseñan distintas piezas que pueden llevarse como muestra de su trabajo o dejar en el parque como parte de las producciones realizadas.

Estas actividades integran la grilla de verano de los Parques Educativos y Centros de Encuentro Barrial, que durante enero y febrero ofrece más de 200 talleres gratuitos destinados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La propuesta incluye escuela de verano, natación, música, danza, teatro, cine, deportes, talleres artísticos y actividades vinculadas a la programación, el diseño 3D y la creación de contenidos.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en cada Parque Educativo y en los Centros de Encuentro Barrial.