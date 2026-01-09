¿Por qué el agua cae así?: la ingeniería detrás de la Cola de la Novia

Este viernes por la tarde, vecinos y turistas se congregaron en el paredón del Dique San Roque para observar el fenómeno conocido como Cola de la Novia, que se activó luego de que la Secretaría de Recursos Hídricos autorizara la apertura de una de las válvulas del embalse.

La decisión se tomó tras la suba del nivel del lago, que superó el umbral del vertedero como consecuencia de las precipitaciones registradas en los últimos días. Ante ese escenario, se ejecuta una liberación controlada del caudal a través de una válvula especialmente diseñada para regular el volumen hídrico y evitar eventuales desbordes.

El resultado visible es el descenso de una masa de agua y espuma blanca por el paredón, una imagen que recuerda al velo de una novia y que da origen a su nombre popular. Sin embargo, el efecto no es casual ni meramente estético.

Según explicó el presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), ingeniero Guillermo Vilches, la forma en que el agua cae está directamente relacionada con la ingeniería de la válvula y la presión del embalse. “Es el impacto que genera la forma de la válvula contra la presión del agua, lo que hace que se expanda y libere la presión. Esto también evita que se produzcan erosiones hacia aguas abajo”, detalló.

Vilches precisó que se trata de un órgano de evacuación que se utiliza de acuerdo con el comportamiento de las lluvias, el nivel de almacenamiento y el caudal que ingresa a los diques de la cuenca del San Roque. La maniobra se aplica cuando esas variables lo ameritan y forma parte del esquema habitual de operación del embalse.

Por qué el agua cae así en la Cola de la Novia uD83DuDCA7

No es solo una postal: la forma de la válvula y la presión del lago permiten liberar caudal, reducir presión y evitar erosiones aguas abajo.

— EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 9, 2026

Además, remarcó que el monitoreo es permanente y se realiza durante todo el año, manteniendo estos sistemas en condiciones para ser utilizados cuando resulta necesario. “Más allá de lo turístico, técnicamente es muy importante contar con estas operaciones y que estén disponibles cada vez que las necesitemos”, señaló.

En ese marco, indicó que las lluvias estaban dentro de lo esperado, aunque con registros elevados. “Actualmente estamos en un percentil setenta y cinco, superando esa estadística, con lo cual estamos bien para resguardar y almacenar agua para el resto del año y para todos los usos que tiene este embalse”, explicó.

Si bien la apertura de válvulas genera un fuerte atractivo visual y convoca a numerosos visitantes, desde el organismo subrayan que su función principal es técnica y preventiva, orientada a mantener el equilibrio del lago, garantizar la seguridad aguas abajo y asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en los meses siguientes.