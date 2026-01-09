Por qué hay restricciones de agua hoy en Carlos Paz

Las lluvias persistentes registradas ayer en las sierras provocaron fuertes crecientes que impactaron de lleno en la toma de agua del dique Cuesta Blanca, uno de los puntos más sensibles para el abastecimiento de Carlos Paz. Como consecuencia, este viernes 9 de enero se mantienen restricciones en el servicio de agua en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Servicio Municipal de Agua se informó que las crecientes generaron dificultades en la prestación, con baja presión y, en algunos casos, turbiedad en el agua distribuida. La situación responde al arrastre de sedimentos propio de estos eventos, que afecta especialmente a la captación ubicada aguas arriba, donde el impacto de las crecidas es mayor.

Equipos técnicos y operativos trabajan para normalizar el servicio, monitoreando de manera permanente el comportamiento del sistema y la evolución de las condiciones en el dique. Mientras tanto, se solicita a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y realizar un uso responsable y racional del agua, hasta que el abastecimiento recupere estabilidad.

La situación seguirá siendo evaluada en función de la evolución climática y del comportamiento de los ríos serranos, en un contexto marcado por la alta saturación del suelo tras las lluvias del jueves.