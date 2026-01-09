Postales de un Carlos Paz que mostró su versión más linda

Las intensas precipitaciones que comenzaron el jueves y se extendieron hasta la tarde de este viernes modificaron por completo el escenario de Carlos Paz. En poco más de un día, el río San Antonio recuperó un caudal sostenido y el lago San Roque alcanzó su nivel máximo, activando el embudo con las válvulas abiertas y la formación visible de la clásica “cola de novia”.

La llegada continua de agua desde las cuencas serranas permitió que el lago se completara rápidamente, generando una postal que no se veía desde hacía tiempo. El impacto fue inmediato y se trasladó al centro de la ciudad, donde el paisaje cambió de forma notable y se convirtió en un punto de atracción espontáneo para vecinos y turistas.

Durante la jornada, la costanera se llenó de movimiento. Hidropedales en actividad, personas caminando, familias observando el agua y turistas sacando fotos dieron forma a una escena distinta, marcada por un río ancho y lleno de vida. El cielo todavía cargado de nubes acompañó una imagen potente, donde el agua volvió a ser protagonista.

Las imágenes registradas reflejan ese contraste y ese reencuentro con la esencia natural de Carlos Paz. El río y el lago ordenaron nuevamente el paisaje urbano y ofrecieron postales que muestran a una ciudad revitalizada, donde la lluvia no solo trajo alivio hídrico, sino también belleza y movimiento.

La galería que acompaña esta cobertura reúne distintas miradas de ese momento: el lago colmado, el embudo drenando, el río repleto y el centro disfrutando de un Carlos Paz que, tras el paso de las lluvias, volvió a brillar.