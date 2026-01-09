Proyectan cosecha récord de 154,8 millones de toneladas para la campaña 2025/26

La producción total de granos en Argentina para el ciclo 2025/26 se estima en 154,8 millones de toneladas, cifra que representa un incremento del 12% respecto al volumen obtenido en la campaña previa y superaría el máximo histórico de 141,5 millones de toneladas registrado en el ciclo 2018/19.

El crecimiento se fundamenta en la mejora de las condiciones climáticas luego de un periodo marcado por sequías y heladas.

Los cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, alcanzaron producciones récord de 27,7 y 5,6 millones de toneladas, respectivamente.

En cuanto a la cosecha gruesa, se proyecta que el maíz alcance 61 millones de toneladas, lo que implica una suba interanual del 22% tras la recuperación del área sembrada.

De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) al que accedió Agencia Noticias Argentinas, el escenario actual responde a un invierno con precipitaciones abundantes que permitieron el desarrollo de las siembras con buena humedad en los suelos.

La entidad aclara que, si bien las perspectivas para los cultivos de verano son favorables, los resultados finales dependerán de la evolución del clima en los próximos meses.

En materia comercial, se prevén exportaciones de granos, harinas y aceites por 110 millones de toneladas, el volumen más alto registrado hasta la fecha.

En términos de valor, estas ventas al exterior generarían un ingreso de 36.800 millones de dólares.

El complejo sojero se mantendría como el principal exportador con 19.500 millones de dólares, seguido por el maíz con 8.200 millones y el trigo con 3.750 millones.

Finalmente, el informe técnico indica que la recaudación fiscal por Derechos de Exportación (DEX) de las seis principales cadenas agroindustriales ascendería a US$ 4.830 millones de dólares en 2026.

Esto representa un aumento del 4% en comparación con lo estimado para el año 2025. El complejo soja aportaría US$ 3.670 millones de dólares a este total.