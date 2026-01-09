¿Qué dice el pronóstico para hoy tras las fuertes lluvias en las sierras?

Luego de un jueves con lluvias persistentes en toda la cuenca y varias crecientes importantes en el río San Antonio, que dejaron al lago San Roque completo, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional confirma que la inestabilidad continuará durante este viernes, aunque de manera intermitente.

En Carlos Paz, la jornada comenzó con 17,8 grados, cielo parcialmente nublado, humedad del 86 % y viento del oeste a 4 km/h, con visibilidad de 10 kilómetros. La temperatura máxima prevista para hoy es de 21 grados, con una mínima de 12.

Según el detalle por tramos del día, durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40 % y viento del sector este, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Por la tarde, el escenario se vuelve más activo, con tormentas aisladas y probabilidad de lluvias entre el 40 y el 70 %, viento del noreste de 7 a 12 km/h y la temperatura máxima del día.

Durante la noche, el pronóstico indica chaparrones, con chances de precipitación del 10 al 40 % y viento del sudeste, nuevamente entre 13 y 22 km/h.

En este contexto, no se prevé una lluvia continua como la registrada ayer, pero sí eventos aislados a lo largo del día, lo que mantiene la atención sobre ríos y arroyos serranos tras el alto nivel de saturación del suelo. La mejora más clara llegaría desde el sábado, cuando se espera un marcado ascenso de temperaturas y menor probabilidad de lluvias.