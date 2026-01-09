Quinteros despidió a los bomberos cordobeses que viajan a Chubut

Este viernes 9 de enero emprendió viaje hacia Chubut una dotación de 63 bomberos voluntarios cordobeses, integrada por personal de ETAC, Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, y del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El grupo va liderado por bomberos de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad provincial.

Los bomberos recorrerán 1.600 km hasta la zona de bosques conocida como la "Comarca Andina", entre Chubut y Río Negro, concretamente a la zona de Epuyén, en una de las regiones más afectadas por los focos de incendio que actualmente se encuentran activos, y que demandaron la evacuación de más de 3 mil personas, además del corte total de la Ruta 40.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que "venimos a saludarlos en nombre del Gobernador Martín Llaryora y de todo el Gobierno Provincial. Se trata de una mas de tantas colaboraciones de nuestros bomberos cordobeses que nos enorgullecen con su alto profesionalismo, reconocido a nivel nacional e internacional, pero sobre todo con su solidaridad, humanidad y compromiso". Además, Quinteros recordó que brigadistas cordobeses han prestado colaboración en otras ocasiones, como en el Parque Nacional Los Alerces (2024), en Villa Mascardi, El Manso y Río Pico cerca de El Bolsón, y en San Martín de Los Andes (2025).

"Nuestros hombres y mujeres van equipados con los nuevos kit de motobombas canadienses adquiridas por la Provincia, de alta presión, con motores 2 tiempos de 210cc y 10 HP que permiten desplegar mangueras (8.400 mts) en terrenos de difícil acceso. El motobombista es un recurso clave sobre todo en incendios de quinta generación y en terrenos complejos donde no pueden acceder ni siquiera los medios aéreos", cerró Quinteros.

Los bomberos voluntarios que viajarán a Chubut pertenecen al los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José De la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores. Todos ellos están altamente capacitados en situaciones de riesgo extremo como las que enfrentarán: condiciones topográficas adversas (zona cordillerana), y vegetación de gran envergadura, como alerces longevos de al menos 15 metros de altura. En principio, permanecerán combatiendo los focos durante 10 días.