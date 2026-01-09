Una brutal creciente de sedimentos y barro dejó sin agua a Carlos Paz

Una creciente de gran magnitud ingresó al río San Antonio y provocó la obstrucción total del canal de toma de agua que abastece a Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. El fenómeno, de magnitud extraordinaria, alcanzó alrededor de 5 metros y arrastró altísimos volúmenes de barro, sedimentos, arena, piedras, ramas y residuos, colapsando el sistema de captación en la zona de Cuesta Blanca.

Desde anoche y durante toda la jornada de hoy, personal del DUAR y los bomberos, junto a equipos técnicos especializados del municipio, llevó adelante un operativo de alto riesgo para intentar desobstruir la toma. Las tareas se desarrollan de manera progresiva y en condiciones extremas, condicionadas por la fuerza del caudal, la presión del agua y la enorme cantidad de material sólido acumulado.

Desde el Servicio Municipal de Agua informaron que las condiciones de esta creciente fueron atípicas y poco frecuentes, principalmente por la cantidad de sedimentos transportados por el río. El arrastre masivo de barros, arena y piedras generó una complejidad inédita en la captación, bloqueando por completo la infraestructura hídrica.

Este tipo de obstrucción no responde a un evento habitual, sino a una creciente fuera de escala, capaz de provocar daños severos y demandar intervenciones complejas para restablecer el funcionamiento del sistema. Mientras continúan los trabajos, las restricciones en el suministro de agua siguen vigentes en distintos sectores de la ciudad.

En algunos barrios puede registrarse turbiedad o cambios en la coloración del agua, mientras que en otros puntos, especialmente en zonas altas, el servicio puede verse fuertemente resentido o directamente interrumpido. En paralelo, el municipio reforzó el operativo de asistencia con camiones cisterna para abastecer a los sectores más afectados.

Desde el municipio reiteraron el pedido a los vecinos de cuidar las reservas domiciliarias y realizar un uso responsable y racional del recurso, mientras se mantiene el operativo para despejar la captación.

Para consultas, se encuentran habilitados los siguientes canales:

WhatsApp: 3541 528314, de 7 a 21 (solo mensajes)

Línea 147, de 7 a 21 horas.

Teléfono: 3541-436304, las 24 horas