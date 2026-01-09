Valle Hermoso ofrece trekking guiado por paisajes poco conocidos

Valle Hermoso lanzó una propuesta de trekking guiado destinada a vecinos y turistas que buscan disfrutar del aire libre y descubrir paisajes poco conocidos de la región. Se trata de caminatas de dificultad media, pensadas para quienes desean sumar un desafío físico moderado y, al mismo tiempo, conectar con la naturaleza serrana.

Las actividades se desarrollarán durante los meses de enero y febrero e incluirán recorridos por grutas, reservas naturales, cascadas y antiguos sitios mineros. Cada salida cuenta con seguro incluido y está coordinada por guías especializados.

El valor de la actividad es de $8.000 por persona, e incluye cobertura de seguro durante el recorrido.

Cronograma de salidas

Sábado 17 de enero: Gruta de San Antonio

Sábado 31 de enero: Unión de los Balnearios

Sábado 7 de febrero: Reserva Natural Vaquerías, Cascada del Ángel y Los Helechos

Sábado 21 de febrero: Minas de Cobre

El punto de salida será desde el Parador Valle, ubicado en Pte. Perón al 100.

Desde la organización recomendaron a los participantes llevar agua, almuerzo, repelente, protector solar, gorra y palo de trekking, elementos fundamentales para una experiencia segura y confortable.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3548 602226, con Érica, responsable de la actividad.