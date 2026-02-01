Carlos Paz escribe su futuro en clave verde

Este sábado por la mañana, el Cerro de la Cruz fue escenario de una nueva jornada de recolección de semillas nativas, impulsada por el área de Ambiente de Carlos Paz junto a vecinos y voluntarios.

La actividad comenzó temprano y combinó caminata, aprendizaje y trabajo de campo. Durante el recorrido, especialistas guiaron a los participantes en la identificación de especies del monte serrano, explicando el valor de cada semilla como parte del futuro bosque local.

Las semillas recolectadas fueron trasladadas al vivero municipal, donde serán cultivadas para convertirse en árboles destinados a tareas de reforestación urbana y ambiental en las próximas temporadas.

Desde la organización destacaron el compromiso de quienes participaron y remarcaron la importancia del trabajo colectivo para preservar y fortalecer el ecosistema serrano de la ciudad.