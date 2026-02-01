Educación: Córdoba suma innovación, IA y más cobertura universitaria

El gobernador Martín Llaryora anunció la creación de Campus Innova Futuro, un nuevo espacio de formación y vanguardia tecnológica destinado a capacitar a docentes y estudiantes en herramientas educativas basadas en inteligencia artificial, y confirmó una expansión del sistema educativo provincial con más innovación curricular y mayor cobertura universitaria en todo el territorio.

Bajo la premisa de “innovar sobre los logros”, el mandatario informó que se avanzará en la reformulación de los diseños curriculares y en el fortalecimiento de las escuelas precursoras, instituciones que impulsan modelos pedagógicos innovadores con eje en la comprensión lectora, la lógica matemática, el uso de inteligencia artificial y las pasantías en empresas locales.

El objetivo planteado para este año es alcanzar 1.200 unidades educativas que funcionen bajo este modelo.

En ese marco, Llaryora confirmó que durante 2026 se inaugurará Campus Innova Futuro, desde donde se impulsarán programas de innovación educativa, entre ellos la educación económica 5.0, orientada a fortalecer el aprendizaje en administración y finanzas personales.

El gobernador anunció además una nueva etapa de expansión universitaria, al señalar que a las 15 sedes regionales de la Universidad Provincial de Córdoba creadas en los últimos dos años se sumarán subsedes, lo que permitirá convertir a Córdoba en la provincia con mayor cobertura territorial de educación universitaria del país.

Llaryora destacó el trabajo conjunto de la comunidad educativa y de los intendentes que integran las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), y afirmó que, a partir del Plan de Igualdad Territorial, “Córdoba avanza hacia un modelo con obras en todo el territorio y universidad para toda la provincia”.

Al repasar el camino recorrido, recordó la creación del Polo Educativo de San Francisco, que permitió que cientos de jóvenes —muchos de ellos primeros universitarios de sus familias— accedieran a un título y a mejores oportunidades de futuro.

También evocó su gestión como intendente de la ciudad de Córdoba, donde impulsó una transformación profunda del sistema educativo municipal, con mejoras de infraestructura, reapertura de escuelas cerradas y la mayor construcción de aulas de su historia.

“No fueron solo obras, fue una transformación educativa”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que, pese al contexto nacional de desinversión en educación y ciencia, Córdoba inaugura una escuela por mes desde el inicio de la gestión. En el nivel inicial, indicó que la provincia ya alcanzó el 82% de cobertura en salas para niños de 3 años y ratificó el compromiso de llegar al 100% antes de finalizar el mandato.

Finalmente, destacó los avances en calidad educativa, con mayor cobertura en el nivel secundario, reducción del abandono escolar y un incremento del egreso efectivo, además de la entrega de más de 50 mil netbooks y la conectividad total en escuelas rurales y de alta montaña, un logro que impacta tanto en la educación como en la vida cotidiana de las comunidades.