Enero superó el promedio histórico de lluvias en Carlos Paz

Durante el mes de enero, Villa Carlos Paz y localidades vecinas registraron una precipitación promedio de 144,6 milímetros, un valor 21 % superior al promedio histórico estimado en unos 120 mm para este período.

Los datos surgen del relevamiento realizado en la región, donde se contabilizaron 161 registros de lluvia distribuidos en ocho días, con valores relativamente homogéneos entre los distintos distritos de la ciudad y zonas cercanas. El promedio general se ubicó dentro de un rango cercano a la media histórica, aunque con un exceso significativo respecto de los valores habituales para enero

Según el análisis, si esa lluvia hubiese sido aprovechada mediante un sistema de captación domiciliaria, tomando como referencia una superficie techada de 70 metros cuadrados, se podrían haber recolectado aproximadamente 10.122 litros de agua de lluvia en un solo mes.

Distribuido a lo largo de los 31 días, ese volumen habría permitido disponer de más de 325 litros diarios, suficientes para el riego de jardines y espacios verdes, lo que hubiera significado una reducción superior al 30 % en el consumo de agua potable destinada a ese fin.

El ejercicio pone en evidencia el potencial del aprovechamiento del agua de lluvia como una herramienta concreta para el uso responsable del recurso hídrico, especialmente durante los meses de altas temperaturas y mayor demanda, y refuerza la importancia de priorizar el agua potable para usos esenciales.