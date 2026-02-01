¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en las sierras?

Durante toda la jornada de hoy domingo, Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba permanecieron bajo condiciones de inestabilidad, con lluvias intermitentes y cielo cubierto. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintas provincias del país.

De acuerdo al informe oficial emitido esta mañana, la alerta amarilla afecta a sectores de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras áreas del centro y norte argentino.

En el caso de Córdoba, la advertencia no rige para todo el territorio provincial, sino que se encuentra focalizada en zonas serranas. El Valle de Punilla está incluido dentro del área bajo alerta amarilla para este domingo, con probabilidad de tormentas localmente fuertes.

Según el detalle del pronóstico, para hoy domingo se esperan tormentas aisladas durante la mañana, tormentas fuertes por la tarde y fenómenos aislados por la noche, con probabilidades de precipitación que alcanzan entre el 40 y el 70 por ciento en los momentos más intensos. La temperatura máxima prevista es de 27 grados.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán mañana lunes. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que por la tarde volverían a intensificarse, con probabilidades de precipitación nuevamente entre el 40 y el 70 por ciento. Recién hacia la noche el cielo tendería a mantenerse mayormente nublado, con baja chance de lluvias. La máxima anunciada es de 31 grados.

Para los días siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa mejoras graduales, aunque con temperaturas en ascenso y condiciones todavía inestables en distintos puntos de la provincia.

Los datos corresponden a información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, con registros tomados desde la estación Córdoba Observatorio.