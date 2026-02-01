La jubilación mínima en Córdoba subirá a 800 mil pesos

El gobernador Martín Llaryora anunció este domingo una suba de la jubilación mínima provincial, que pasará a ser de 800 mil pesos, y confirmó que antes de fin de año se incorporará a más jubilados al beneficio del 82%, en el marco de las políticas previsionales impulsadas por la Provincia.

Con este aumento, la jubilación mínima de Córdoba se ubicará entre las más altas del país, con un enfoque puesto en los jubilados que perciben los haberes más bajos, en un contexto económico nacional complejo.

Durante su mensaje, el mandatario ratificó la decisión de sostener la Caja de Jubilaciones bajo administración provincial, y rechazó de manera explícita cualquier intento de transferencia a la Nación u otros ámbitos de gestión.

“Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó.

Llaryora advirtió que un eventual traspaso implicaría una caída significativa de los ingresos de los jubilados provinciales, colocándolos en una situación similar a la que atraviesan actualmente muchos jubilados nacionales, con dificultades para cubrir necesidades básicas y acceder a medicamentos.

En ese marco, recordó la Ley de Equidad Jubilatoria enviada a la Legislatura, que establece un esquema de esfuerzo compartido y solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes más ganan, más aportan. Según indicó, esa norma permitió reducir el déficit del sistema previsional sin resignar derechos.

Como resultado de estas medidas, en diciembre pasado más de 50 mil jubilados provinciales recuperaron el 82%, mientras que unos 10 mil beneficiarios dejaron de aportar el 20% previsto en el artículo 58. El gobernador aseguró que ese proceso continuará durante 2026, con la incorporación de nuevos beneficiarios.