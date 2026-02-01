Llaryora quiere que el inicio del año legislativo sea fuera de la Capital

El gobernador Martín Llaryora propuso avanzar con una ley que establezca que la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba se realice en el interior provincial durante los próximos diez años, en localidades incluidas dentro del Plan de Igualdad Territorial.

La iniciativa apunta a que la asamblea legislativa se lleve a cabo de manera sistemática en ciudades del noroeste o del sur–sur provincial, como parte de una estrategia para reducir asimetrías históricas entre regiones y reforzar una mirada federal en la gestión pública.

Según explicó el mandatario, el Plan de Igualdad Territorial tiene como objetivo potenciar la equidad entre ciudades y departamentos, promoviendo obras, inversiones y generación de empleo en zonas que históricamente quedaron relegadas. En ese marco, consideró que trasladar la apertura del período legislativo al interior permitiría acercar la política institucional a los territorios donde se ejecutan las políticas públicas.

Llaryora señaló que se trata de un plan de largo plazo, que demandará años de trabajo sostenido y un fuerte compromiso político, y planteó que la realización de la sesión inaugural en estas localidades funcione como una instancia anual de rendición de cuentas sobre los avances concretos del programa.

En ese sentido, propuso que la norma obligue a los gobiernos provinciales, durante al menos una década, no solo a iniciar el período legislativo fuera de la Capital, sino también a incorporar un anexo específico en el discurso inaugural con el detalle del grado de ejecución del Plan de Igualdad Territorial en cada región.

De aprobarse la iniciativa, los vecinos de las localidades anfitrionas podrían acceder de manera directa a la información sobre obras, inversiones y metas cumplidas, fortaleciendo los mecanismos de control ciudadano y la transparencia en la gestión provincial.