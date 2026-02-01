Los principales anuncios de Llaryora en la apertura legislativa 2026

En la ciudad de Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora abrió el 148° Período Legislativo con un discurso extenso, en el que realizó un balance de los dos primeros años de gestión y anunció medidas concretas para el año en curso, en un contexto económico nacional adverso.

Estos fueron los principales ejes del mensaje, con anuncios puntuales en cada uno:

Plan de Igualdad Territorial

• Propuso convertir el plan en ley, con vigencia mínima de diez años y rendición de cuentas anual.

• Confirmó desgravaciones impositivas por más de 100 millones de dólares para inversiones en las zonas alcanzadas.

Inversión y desarrollo regional

• Informó que ya existen más de diez proyectos de inversión presentados bajo la nueva reglamentación.

• Ratificó inversiones comprometidas por 780 millones de dólares en regiones incluidas en el plan.

Estado ordenado y equilibrio fiscal

• Confirmó la reducción de estructuras gubernamentales y la continuidad del congelamiento salarial de la planta política.

• Ratificó el objetivo de sostener superávit fiscal para garantizar obras y servicios esenciales.

Reducción de impuestos

• Anunció una baja impositiva que permitirá que 900 mil millones de pesos vuelvan a la economía de los cordobeses.

• Anticipó nuevas rebajas tributarias para el presupuesto 2027.

Sistema previsional

• Ratificó que la Caja de Jubilaciones seguirá siendo provincial y no será transferida.

• Anunció el aumento de la jubilación mínima a 800 mil pesos y la restitución progresiva del 82% móvil.

Seguridad y narcotráfico

• Confirmó una inversión superior a 40 mil millones de pesos en tecnología, con cámaras, centros de monitoreo e inteligencia artificial.

• Anunció la compra de 500 nuevos vehículos para Policía, FPA, guardias urbanas y programas preventivos.

Marco legal en seguridad

• Anticipó el envío de una ley antibúnker, para recuperar inmuebles tomados por el narcotráfico.

• Anunció una ley de protección integral de víctimas, que llevará el nombre de Joaquín Sperani.

Salud pública

• Confirmó la finalización de tres hospitales y el inicio de otros dos nuevos en el interior provincial.

• Anunció el programa Medicor, con receta digital, acceso rápido a medicamentos, turnos y telemedicina.

Obra pública y conectividad

• Señaló que hay obras en los 427 municipios y confirmó la finalización de rutas, autovías y circunvalaciones.

• Anunció el nuevo corredor turístico Ruta 100, que unirá Río Cuarto con Cruz del Eje.

Trabajo, producción y educación

• Presentó nuevos programas de empleo, el Fondo Provincial de Capital Emprendedor y beneficios para pymes e industrias.

• Confirmó la inauguración de una escuela por mes, expansión universitaria y el lanzamiento del Campus Innova Futuro.

En el cierre, Llaryora afirmó que el rumbo del Gobierno provincial seguirá centrado en gestión, inversión, trabajo y presencia del Estado, y sostuvo que Córdoba continuará avanzando “con hechos concretos”, aun en un escenario nacional complejo.