Los principales anuncios de Llaryora en la apertura legislativa 2026

Apertura legislativa 2026
Los principales anuncios de Llaryora en la apertura legislativa 2026El gobernador detalló políticas, inversiones y decisiones centrales en seguridad, economía, salud, educación, producción y obra pública
En la ciudad de Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora abrió el 148° Período Legislativo con un discurso extenso, en el que realizó un balance de los dos primeros años de gestión y anunció medidas concretas para el año en curso, en un contexto económico nacional adverso.
Estos fueron los principales ejes del mensaje, con anuncios puntuales en cada uno:
Plan de Igualdad Territorial
• Propuso convertir el plan en ley, con vigencia mínima de diez años y rendición de cuentas anual.
• Confirmó desgravaciones impositivas por más de 100 millones de dólares para inversiones en las zonas alcanzadas.
Inversión y desarrollo regional
• Informó que ya existen más de diez proyectos de inversión presentados bajo la nueva reglamentación.
• Ratificó inversiones comprometidas por 780 millones de dólares en regiones incluidas en el plan.
Estado ordenado y equilibrio fiscal
• Confirmó la reducción de estructuras gubernamentales y la continuidad del congelamiento salarial de la planta política.
• Ratificó el objetivo de sostener superávit fiscal para garantizar obras y servicios esenciales.
Reducción de impuestos
• Anunció una baja impositiva que permitirá que 900 mil millones de pesos vuelvan a la economía de los cordobeses.
• Anticipó nuevas rebajas tributarias para el presupuesto 2027.
Sistema previsional
• Ratificó que la Caja de Jubilaciones seguirá siendo provincial y no será transferida.
• Anunció el aumento de la jubilación mínima a 800 mil pesos y la restitución progresiva del 82% móvil.
Seguridad y narcotráfico
• Confirmó una inversión superior a 40 mil millones de pesos en tecnología, con cámaras, centros de monitoreo e inteligencia artificial.
• Anunció la compra de 500 nuevos vehículos para Policía, FPA, guardias urbanas y programas preventivos.
Marco legal en seguridad
• Anticipó el envío de una ley antibúnker, para recuperar inmuebles tomados por el narcotráfico.
• Anunció una ley de protección integral de víctimas, que llevará el nombre de Joaquín Sperani.
Salud pública
• Confirmó la finalización de tres hospitales y el inicio de otros dos nuevos en el interior provincial.
• Anunció el programa Medicor, con receta digital, acceso rápido a medicamentos, turnos y telemedicina.
Obra pública y conectividad
• Señaló que hay obras en los 427 municipios y confirmó la finalización de rutas, autovías y circunvalaciones.
• Anunció el nuevo corredor turístico Ruta 100, que unirá Río Cuarto con Cruz del Eje.
Trabajo, producción y educación
• Presentó nuevos programas de empleo, el Fondo Provincial de Capital Emprendedor y beneficios para pymes e industrias.
• Confirmó la inauguración de una escuela por mes, expansión universitaria y el lanzamiento del Campus Innova Futuro.
En el cierre, Llaryora afirmó que el rumbo del Gobierno provincial seguirá centrado en gestión, inversión, trabajo y presencia del Estado, y sostuvo que Córdoba continuará avanzando “con hechos concretos”, aun en un escenario nacional complejo.