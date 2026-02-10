Carlos Paz: Piden que vaya a juicio la causa por la muerte de Diego Pérez

Una nueva movilización se realizará este jueves 12 de febrero para exigir justicia por la muerte de Diego Pérez, el joven que falleció durante un choque fatal en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz. La convocatoria está prevista para las 9 horas en la sede de Tribunales y se pide una condena ejemplar para el policía Fernando Reynoso, conductor del Volkswagen Gol Trend que embistió el vehículo conducido por la víctima.

«Exigimos que el fiscal a cargo de la causa la eleve a juicio, ya que consideramos que existen pruebas suficientes para su condena. Sostenemos que Reynoso era plenamente consciente de lo que hacía, entendiendo el riesgo de sus acciones y aun así decidió continuar»; expresaron los familiares del joven fallecido.

«También solicitamos que se mantenga el pedido de prisión preventiva para Fernando Reynoso hasta el día del juicio, garantizando así la transparencia del proceso y la seguridad de todos. Queremos que el caso de Diego sea un caso bisagra en la ciudad de Villa Carlos Paz, que marque un antes y un después en la justicia local, y que sea juzgado bajo la figura de dolo eventual, como ocurrió en otros casos del país»; agregaron.

A fines del mes de noviembre del 2025, la justicia modificó la carátula de la causa y agravó la imputación contra Reynoso. Se investiga un homicidio simple con dolo eventual, lo que implicaría una pena más severa para el acusado.