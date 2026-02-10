Comienza el juicio por el crimen de Sebastián Villarreal

Córdoba. Mañana a las 9 de la mañana comenzará el juicio oral y público con jurado popular por la muerte de Sebastián Villarreal. En el banquillo de los acusados hay tres adultos, mientras que en el Complejo Esperanza permanece el joven de 17 años que disparó el arma y fue condenado por la Justicia Penal Juvenil.

Villarreal fue abordado por dos menores en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba el 29 de febrero del 2024, desde entonces su familia encabeza una larga lucha pidiendo justicia. Las abogadas que representan a la familia piden que enfrenten cargos por "homicidio criminis causa", cuya pena alcanza la cadena perpetua.

Sin embargo, los tres detenidos, Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (19) enfrentan cargos de homicidio en ocasión de robo, donde la pena máxima es de 25 años.

Jimena Villarreal, hermana de la víctima, se expresó respecto al rol de los menores involucrados en el crimen, fue contundente: “Esperamos que este juicio genere un precedente. Así como se habla de delito de adulto, condena de adulto, el empleo de menores para delinquir debería tener la misma condena”.

Sobre los jóvenes implicados, explicó que uno de ellos continúa alojado en el Complejo Esperanza y que los informes profesionales resultan inconsistentes. “No hubo un trabajo serio. No registran siquiera que hubo una víctima, que fue un ser humano al que le quitaron la vida”.

El quinto acusado es un reconocido delincuente juvenil, "El Orejudo," oriundo de Villa Carlos Paz, quien permaneció seis meses en el Complejo Esperanza luego del crimen y fue liberado. Sin embargo, fue notificado repetidas veces por otros delitos y volvió a ingresar al complejo luego de cometer un robo calificado en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.