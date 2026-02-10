El Dique San Roque muestra su mejor postal para los carnavales

Tras las últimas lluvias registradas en las últimas horas, el Dique San Roque muestra su mejor postal y recibirá el fin de semana XXL a tope. Se estima que el pico del verano 2026 se alcanzará durante los carnavales, no sólo por el buen nivel de reservas que se registra en ciudades como Villa Carlos Paz o Capilla del Monte sino también por eventos como el Cosquín Rock.

Este martes 10 de febrero, el embalse se encuentra en 35,38 metros y supera la cota máxima de 35,30 metros.

Se trata del único reservorio de la Provincia de Córdoba que creció en las últimas 24 horas, principalmente por las precipitaciones que se registraron en algunos sectores de las Altas Cumbres y en las nacientes de los ríos.