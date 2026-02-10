El viento cambia el tiempo y trae días más fresco a Carlos Paz

Carlos Paz atraviesa este martes una jornada calurosa y despejada, con temperaturas cercanas a los 30 grados. Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar en las próximas horas con la llegada de vientos del sector sudeste que se harán sentir con mayor intensidad durante el miércoles.

Según el pronóstico oficial, para mañana se espera un día ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 70 kilómetros por hora, especialmente durante la mañana y la tarde. Este cambio en la circulación del aire traerá consigo un descenso marcado de la temperatura, con una máxima estimada en torno a los 22 grados, muy por debajo de los valores registrados en jornadas anteriores.

El cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidad significativa de lluvias. En zonas abiertas, serranas y cercanas al lago, el viento podría sentirse con mayor fuerza, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.