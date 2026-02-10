Ferreyra presentó en la Legislatura el balance educativo y los ejes para 2026

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, se presentó este martes en la Legislatura para exponer un balance de los objetivos alcanzados durante el año pasado y detallar las políticas educativas que marcarán la agenda de su cartera en 2026.

La exposición tuvo lugar en el marco de la Comisión de Educación de la Unicameral, presidida por el legislador Pablo Ovejeros y la vicepresidenta Brenda Austin. Allí, el funcionario repasó los principales programas en marcha y los lineamientos estratégicos que buscarán fortalecer el sistema educativo provincial.

Entre las prioridades destacadas, Ferreyra mencionó la ampliación de salas de 3 años en toda la provincia, con especial énfasis en el ámbito rural, y el avance en el rediseño curricular. Este último incorpora nuevos contenidos como economía financiera y ciudadanía, al tiempo que refuerza el compromiso alfabetizador en todos los niveles.

En cuanto a los aprendizajes, el ministro reconoció que las mayores dificultades persisten en el área de Matemática. Para revertir esta situación, explicó que las escuelas trabajan en estrategias basadas en la resolución de problemas cotidianos, apoyadas en herramientas como el ajedrez y la computación.

La promoción de la lectura también ocupa un lugar central en la gestión. Durante el último año se distribuyó un millón de libros en instituciones educativas de toda la provincia, y está previsto entregar otros 600 mil ejemplares en el transcurso de este año.

Otro de los ejes señalados fue el programa de Aulas Móviles, que recorre localidades del interior ofreciendo capacitaciones en articulación con gobiernos locales. A ello se suma el fortalecimiento del sistema de pasantías, que pasó de 4.500 a 5.000 estudiantes participantes, en conjunto con el sector privado.

Ferreyra también subrayó la importancia de la participación juvenil a través de iniciativas como los foros ONU y OAJNU, que permiten a los estudiantes elaborar y debatir proyectos de políticas públicas. En materia tecnológica, destacó la continuidad de TecnoPresente, programa que permitió el reequipamiento de 903 laboratorios con tablets y kits de robótica.

Respecto del uso de celulares en el aula, el ministro aclaró que su implementación dependerá del criterio pedagógico de cada institución y de los acuerdos de convivencia escolar, siempre con fines estrictamente educativos.

En relación con los docentes, ratificó el compromiso con la formación continua, mediante capacitaciones presenciales y virtuales en las 11 regiones educativas de la provincia.

Por último, anunció que a partir de 2026 se establecerá un tope de 25 faltas injustificadas por año.

Tras su exposición, el funcionario respondió consultas de los legisladores sobre infraestructura, territorialidad, educación superior, educación ambiental, uso de inteligencia artificial, cobertura de cargos y concursos, entre otros temas.