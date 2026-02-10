Hoy se hará la peregrinación a la Virgen de Lourdes: lo que tenés que saber

Una nueva peregrinación a la Virgen de Lourdes comenzará este martes 10 de febrero y se espera la participación de miles de fieles. Desde las 18 horas, se dispondrá el corte total de la Autovía Ruta 5 y se desplegará un importante operativo policial para garantizar la seguridad de quienes marcharán con destino a la famosa gruta.

Los participantes avanzarán por la mano que conecta Córdoba con Alta Gracia, mientras que la mano contraria también estará inhabilitada para la circulación vehicular y dispuesta únicamente como corredor sanitario.

Quienes deseen trasladarse en vehículo podrán hacerlo por Ruta Nacional 36 y Ruta C-45, como vías alternativas de circulación.

Asimismo, la Autovía Ruta 5 restablecerá su normal circulación total el día miércoles 11 de febrero, entre las 08 hs y 10 hs, una vez constatadas las condiciones para dicha reapertura. Habrá puestos sanitarios en diferentes puntos de las localidades de Santa Ana, Villa del Prado, Los Cedros y en el Camino a Alta Gracia, dispuestos con la colaboración de gobiernos locales.

También se contará con la presencia de tres ambulancias: una ubicada en el peaje y dos circulando durante el circuito.