La Falda abre febrero con propuestas culturales gratuitas

La Municipalidad de La Falda puso en marcha febrero con una nueva edición de Cultura Itinerante, una agenda de actividades culturales gratuitas que se despliegan en distintos puntos de la ciudad y buscan acercar propuestas artísticas y recreativas a vecinos de todas las edades.

Durante la semana pasada ya se realizaron un encuentro de Scrabble abierto a todo público y el taller de expresión “El Monstruo de Colores”, orientado a niños, con buena participación barrial.

La programación continúa en los próximos días con nuevas actividades al aire libre.

El domingo 9 de febrero, a las 19, se presentará Sofía Alaniz con un espectáculo de folklore en el sector de Descanso Edén, en barrio Villa Edén.

En tanto, el miércoles 12 de febrero, también a las 19, se desarrollará un encuentro de memoria y estimulación cognitiva en los barrios El Alto y La Aguadita.

Desde el municipio invitan a la comunidad a sumarse y participar de estas propuestas gratuitas que recorren distintos sectores de la ciudad.