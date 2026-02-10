Las 6 Horas del Club Punilla: premios millonarios y pesca en el San Roque

La Costanera de Villa Carlos Paz, a orillas del lago San Roque, será escenario de una nueva edición de Las 6 Horas del Punilla, uno de los torneos de pesca deportiva más convocantes de la región. La competencia se llevará a cabo el sábado 22 de febrero, entre las 9 y las 15 horas, con punto de encuentro en el sector del Monumento a los Bustos.

El certamen se disputará bajo la modalidad a la pieza de mayor peso, con una base prevista de 200 pescadores, y contará con más de 8.500.000 pesos en premios. El primer puesto entregará dos millones de pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 1.000.000 y 700.000 pesos, respectivamente. También habrá premios en efectivo hasta el décimo puesto, un viaje a Bombas, Brasil, para cuatro personas, y inscripciones bonificadas para la edición 2027.

La fiscalización estará a cargo de FECAPES. Cada participante podrá utilizar una sola caña, con máximo dos anzuelos de una sola punta, y carnada permitida de maíz, masa y lombriz. Las especies válidas serán carpa, bagre y tararira. Está prohibido el uso de multifilamento y de cualquier elemento de flotación.

El reglamento prevé la participación de cadetes, damas y adultos con impedimentos físicos, y establece un intervalo de 30 minutos, con finalización a las 15.30 horas. El torneo no se suspende por mal tiempo, y la organización se reserva el derecho de admisión.

Las inscripciones tienen un valor de 50.000 pesos en forma anticipada y 55.000 pesos el día del evento. Los puntos habilitados para anotarse son El Biguá (Córdoba), Tiempo Libre (Villa Giardino), Club Lotoros y Club Punilla.

La organización está a cargo de Daniel Moisés, Fernando Oviedo, Lucas Pivatto y Gustavo Platia.