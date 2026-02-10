Malestar entre los intendentes de Punilla por la quita de los cajeros de Bancor

Un profundo malestar se produjo entre los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla por la decisión del Banco de Córdoba de retirar los cajeros automáticos que funcionan en distintas localidades de la región.

La medida afectaría a ciudades importantes como Capilla del Monte, Tanti, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Huerta Grande, entre otras, lo que llevó el debate al seno de la Comunidad Regional.

En ese sentido, se conoció que la decisión respondería a una política regional impulsada por el directorio de Bancor.

Los mandatarios recurrieron al gobierno provincial y analizan hacer una presentación conjunta por el impacto que la medida tendría sobre las comunidades y sobre la industria turística, al tiempo que se conoció que desde la entidad ofrecieron a cada municipio y comuna la posibilidad de mantener las instalaciones a cambio del pago de un canon en dólares.

Al respecto, los intendentes y jefes comunales pidieron que se revea la remoción de los cajeros en las poblaciones que viven del turismo y que necesitan ofrecer infraestructura de servicios que acompañe a los visitantes.

Esta mañana, el director comercial de Bancor, Claudio Monetto, aseguró que los cajeros automáticos o centros de pagos «no son rentables» en algunos puntos de Córdoba y dijo que la medida responde a una «reestructuración del sistema financiero» y a la determinación de «mutar el modelo de atención».

«En sintonía con la reestructuración del sistema financiero y la alta digitalización de las transacciones en los bancos, el directorio de Bancor ha tomado una decisión objetiva que impacta en destinos donde no somos rentables o tenemos un uso de deficiente de cajeros, porque los costos de mantenimiento son elevados y las transacciones escasas. Hemos decidido mutar nuestro modelo de atención»; explicó el vocero de la entidad bancaria provincial a Radio Mitre.

«Hay algunas localidades que tienen cajeros automáticos con escasa transaccionalidad y centros de pagos que en su momento sirvieron y sirvieron mucho para un sistema financiero con otra metodología, pero que ya no»; completó.