Oliva: quedó habilitada la nueva sala de formación del cuartel de Bomberos

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó este lunes en la ciudad de Oliva la inauguración de la nueva sala de capacitación del cuartel de Bomberos Voluntarios, en un acto del que también participó el intendente Octavio Ibarra.

El nuevo espacio, amplio y totalmente equipado —con cocina y baño— fue concebido para fortalecer la formación permanente del cuerpo activo y mejorar las condiciones de aprendizaje. La obra apunta a potenciar la preparación del personal y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La infraestructura se concretó con un aporte provincial de 40 millones de pesos, al que se sumó una inversión adicional de 33 millones realizada por la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo del cuartel, en un esfuerzo conjunto que permitió completar el proyecto.

Durante el acto, Prunotto destacó la vocación de servicio de los bomberos voluntarios y el reconocimiento que reciben a nivel nacional. Señaló que la comunidad cordobesa siente orgullo por su labor y remarcó que el Gobierno provincial continuará acompañando cada inversión y necesidad de la institución.

En la misma línea, el intendente Ibarra valoró el trabajo articulado entre la Provincia, el municipio y la entidad bomberil, y sostuvo que la nueva obra refleja el compromiso y la capacitación permanente de quienes están siempre disponibles ante una emergencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión Directiva, Daniel Adrián Soria, subrayó que tanto el nuevo espacio como las unidades presentadas durante la jornada son fruto del esfuerzo compartido y del respaldo sostenido del Gobierno provincial.

En el marco de la ceremonia también se realizó el tradicional bautismo bomberil de dos nuevas unidades incorporadas al parque automotor: un vehículo tipo Trafic para el traslado de personal y una camioneta 4x4 automática que reforzará la operatividad del cuartel.

Finalmente, la vicegobernadora reafirmó el compromiso de la Provincia de continuar invirtiendo en infraestructura, equipamiento y capacitación, con el objetivo de fortalecer el sistema de emergencias en todo el territorio cordobés.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el legislador Gustavo Bottasso, el subdirector del Hospital Zonal de Oliva, Lucas Stefani, y miembros del Cuerpo Activo y la Comisión Directiva de la institución.