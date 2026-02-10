Sierras de Córdoba

Pronóstico: Cuándo vuelven las tormentas al Valle de Punilla

Para este martes 10 de febrero se anuncia una jornada soleada con temperaturas en ascenso.
martes, 10 de febrero de 2026 · 09:01

Una jornada con buen tiempo y temperaturas en ascenso se anuncia para este martes 10 de febrero en Villa Carlos Paz y sus alrededores. El pronóstico arroja cierta estabilidad, sol pleno y una máxima que podría trepar hasta los 33 grados.

Sin embargo, se prevé que la tormenta vuelva en las próximas horas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para mañana miércoles y el jueves se prevén precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia y las condiciones climáticas recién mejorarían hacia el viernes 13.

Durante el fin de semana extra largo de carnaval, se anticipan condiciones cambiantes y máximas por encima de los 30 grados.

