Prunotto recorrió la ampliación del cuartel de Bomberos de Laguna Larga
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, visitó este lunes la localidad de Laguna Larga, donde recorrió las obras de ampliación del cuartel de Bomberos Voluntarios, entregó reconocimientos a integrantes con más de 30 años de servicio y reafirmó el respaldo del Gobierno provincial a la institución.
La jornada comenzó en la Municipalidad, donde Prunotto fue recibida por el intendente Matías Torres Cena. Allí mantuvieron una reunión de trabajo en el marco de una agenda institucional orientada a fortalecer la articulación entre la Provincia, los gobiernos locales y las instituciones intermedias.
Más tarde, las autoridades se trasladaron al cuartel, donde supervisaron las obras de ampliación y participaron del acto de entrega de placas conmemorativas a bomberos con más de tres décadas de trayectoria. Las distinciones fueron otorgadas por el municipio y llevan la firma del intendente, la vicegobernadora y el gobernador provincial.
Durante el acto, Prunotto destacó el rol social de la institución y afirmó que acompañar a los bomberos voluntarios “es una forma de hacer política solidaria, de estar cerca de la gente y fortalecer a las comunidades”. Además, subrayó el reconocimiento que tiene Córdoba a nivel nacional por la fortaleza de sus instituciones y ratificó que la Provincia continuará brindando aportes extraordinarios para acompañar su crecimiento.
Por su parte, el intendente Torres Cena remarcó que el respaldo del Gobierno provincial contribuye a consolidar el trabajo de los bomberos y de las instituciones que sostienen la vida comunitaria, especialmente en el interior.
En tanto, el presidente del cuartel, Juan Carlos Principi, valoró el acompañamiento de las autoridades y señaló que las nuevas instalaciones son resultado del trabajo conjunto que permitió canalizar los recursos necesarios para fortalecer la capacidad operativa del cuerpo activo.
Las obras fueron posibles gracias a un aporte provincial de 30 millones de pesos, destinados a la ampliación del galpón donde se resguardan las unidades móviles y el equipamiento, lo que permitirá mejorar la respuesta ante emergencias.
Del acto también participaron el secretario de Vinculación Comunitaria, Ángel Bevilacqua; el asesor del Poder Ejecutivo, Francisco Fortuna; el secretario de Infraestructura Escolar, Maciel Balduzzi; y la presidenta del Concejo Deliberante local, Gisela Geremia, entre otras autoridades.