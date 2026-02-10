¿Qué pasará con los cajeros automáticos en el Valle de Punilla?

Tras la decisión de Bancor de remover algunos de los cajeros automáticos distribuidos en la región, desde la Comunidad Regional Punilla se buscó llevar tranquilidad a los vecinos y se adelantó que se está trabajando para garantizar la continuidad de las instalaciones con mayor demanda como Capilla del Monte, Tanti y Santa María de Punilla.

En ese sentido, se conoció que varios municipios estarían dispuestos a pagar un canon cercano a los tres millones de pesos mensuales para evitar el cierre de los cajeros.

La medida se enmarca dentro de una política de reestructuración anunciada por el directorio de Bancor en todo el territorio provincial, que implicaría el cierre de aquellos centros de atención que no cumplan con una cantidad determinada de clientes.

El debate llegó al seno de la Comunidad Regional y se buscará acompañar a las localidades más pequeñas que puedan verse afectadas por la medida y que deberán trasladarse a poblaciones cercanas para realizar los trámites. En simultáneo, hubo algunos intendentes como Fabricio Díaz (Capilla del Monte) y Emiliano Paredes (Tanti) que adelantaron a EL DIARIO su voluntad de mantener los cajeros mediante el pago del canon establecido por el Banco de Córdoba.