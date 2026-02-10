Uno de los acusados por la muerte de Sebastián Villarreal se muestra en redes desde la cárcel

Córdoba. La familia de Sebastián Villarreal lleva dos años reviviendo el dolor constantemente por los reiterados hechos de impunidad de quienes le arrebataron la vida al vecino de barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba aquel 29 de febrero del 2024, a sangre fría.

Axel Fabricio Escada, de 20 años, es uno de los tres adultos que enfrentará el juicio con jurado popular bajo la acusación de homicidio en ocasión de robo, y es quien ha provocado la indignación de la familia al ver sus publicaciones en redes sociales desde la cárcel.

“Un celular no puede entrar a una cárcel. Si entra, hay complicidad. No hay otra explicación”, afirmó Jimena Villarreal, hermana de la víctima, señalando responsabilidades directas desde las máximas autoridades de Seguridad hacia abajo. Según relató, las publicaciones resultaban provocadoras, incluso con mensajes como “pronto en casa”, lo que generó un fuerte malestar en la familia, sobre todo a días del juicio.

La cuenta del detenido fue puesta en modo privado poco después de que el tema tomara estado público. “Alguien lo avivó. Esto le generó un problema enorme al Servicio Penitenciario, y está bien que así sea”, sostuvo.

La causa tiene cinco acusados tres adultos y dos menores al momento del hecho, que fueron quienes lo abordaron y le dispararon a sangre fría mientras Sebastián suplicaba por su vida.