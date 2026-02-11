Agua potable: Cuáles son las obras que se proyectan en la ciudad

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer dos importantes obras que se realizan en la ciudad, las cuales permitirán mejorar el abastecimiento de agua potable en los barrios ubicados en la zona oeste y norte. Se llevará adelante una inversión millonaria para garantizar el suministro en sectores que históricamente han presentado inconvenientes.

En ese sentido, se comunicó la puesta en funcionamiento próximamente del nuevo reservorio de Distrito Oeste, que permitirá ampliar la capacidad de reserva en todo el sistema de la ciudad y garantizar el suministro en este sector de la ciudad.

Pero además, se llevarán a cabo nuevas inversiones en la planta potabilizadora de la Cooperativa San Roque, con la colocación de filtros de anillas que permitirán la captación y el tratamiento de agua desde el arroyo Los Chorrillos, garantizando un servicio de calidad para toda la zona norte de Villa Carlos Paz, en aquellas oportunidades que requieran la captación en este curso de agua.

De esta forma, Villa Carlos Paz se consolida como el municipio que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en la Provincia de Córdoba, gestionando con un fuerte compromiso regional y social.