Alerta por tormentas fuertes y granizo en las sierras de Córdoba

Un alerta meteorológico por tormentas fuertes se mantiene vigente para las sierras de Córdoba. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba indican que las lluvias volverían este miércoles 11 de febrero, pero además no descartan la caída de granizo y gran cantidad de agua.

Durante esta jornada, se espera una temperatura máxima de 25 grados y cierto alivio al calor. Hacia el jueves 12, se anuncia un incremento de las condiciones inestables con precipitaciones más intensas y una máxima de 27 grados.

Se solicitó a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.

Se prevé para hoy tormentas de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Es importante destacar, que el aviso alcanza también al Valle de Punilla y a la ciudad de Villa Carlos Paz.