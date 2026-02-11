Caminos de las Sierras puso en marcha un plan de pesaje

Caminos de las Sierras inició esta semana un nuevo programa de pesaje de cargas en las rutas que integran la Red de Accesos a Córdoba. La acción se realiza con balanzas móviles facilitadas por la Dirección Provincial de Vialidad y se extenderá hasta el mes de junio.

El operativo tiene carácter estadístico y apunta a obtener información actualizada sobre el peso de los camiones que circulan por los distintos corredores bajo concesión. Los datos permitirán evaluar el comportamiento estructural de los pavimentos frente al tránsito pesado.

Según se informó, los resultados serán clave para proyectar estrategias de conservación, optimizar el mantenimiento y definir políticas de gestión que aseguren la sustentabilidad de la infraestructura vial.

Las mediciones se llevarán a cabo en inmediaciones de las estaciones de peaje de Caminos de las Sierras, donde el personal afectado realizará los controles correspondientes.

Desde la empresa solicitaron a los conductores de vehículos de gran porte respetar las indicaciones durante los operativos, con el fin de garantizar la seguridad y evitar demoras en la circulación.