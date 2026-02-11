Cena show y menú exclusivo para el Día de los Enamorados en Valle Hermoso

Con la llegada del Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero, la localidad de Valle Hermoso suma atractivas propuestas gastronómicas para celebrar el amor en un entorno especial. Dos reconocidos espacios de la zona, Nany’s Trattoria y La Castellana, preparan noches pensadas para compartir en pareja.

Nany’s Trattoria invita a disfrutar de una cena show con un menú exclusivo diseñado especialmente para la ocasión. La propuesta combina gastronomía y espectáculo, buscando crear un ambiente íntimo y festivo para quienes elijan celebrar allí una fecha tan significativa.

Por su parte, La Castellana ofrecerá una noche especial con una propuesta gastronómica pensada para compartir, destacándose por sus sabores tradicionales y un clima ideal para una velada romántica.

Desde ambos establecimientos recomiendan realizar reservas anticipadas, ya que se espera una importante convocatoria. El Día de San Valentín se consolida así como una oportunidad para regalarse tiempo de calidad, disfrutar de una buena cena y vivir una experiencia distinta en el corazón de Valle Hermoso.