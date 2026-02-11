Ciencia e innovación que transforman la industria: el futuro se construye con diversidad

En un mundo que cambia a velocidad exponencial, la ciencia, la tecnología y la innovación se convierten en motores indispensables para construir un futuro más sostenible. En Holcim Argentina, líder en construcción sostenible, estamos convencidos de que ese futuro sólo es posible si se construye con diversidad, talento y propósito. Trabajamos para ser el mejor lugar para trabajar, donde el talento se potencia, la diversidad se celebra y la salud y la seguridad son nuestra máxima prioridad.

Impulsados por nuestro propósito de construir progreso para las personas y el planeta, creamos entornos donde las personas están comprometidas y pueden desarrollarse sin distinciones. En una industria históricamente relacionada con lo masculino, promover la equidad de género no es solo una decisión ética: es una decisión estratégica del negocio que potencia la innovación, eleva los estándares y fortalece nuestra cultura de alto desempeño.

Siempre me atrajeron los desafíos, por eso elegí esta ingeniería. Mi recorrido profesional dentro de la empresa refleja ese compromiso. Comencé como analista en la Planta Campana, dando mis primeros pasos en contacto directo con la operación. Allí aprendí a entender los procesos desde adentro y comprendí que la diversidad de pensamiento es lo que realmente acelera la resolución de problemas, la innovación y la ejecución. Esa perspectiva me permitió crear un rol que no existía y convertirme en la primera ingeniera de procesos de la planta.

Más adelante, en la planta de Malagueño, coordinar una línea de producción reafirmó una certeza que hoy guía mi trabajo: sin equipo no hay resultados. Ese camino me llevó al Centro de Desarrollo e Innovación (CDI), donde hoy lidero la gestión de Innovación. Desde allí, desarrollamos soluciones que responden a desafíos reales. Estoy convencida de que brindar a las mujeres oportunidades para liderar impulsa un mejor desempeño, mayor innovación y crecimiento. Porque innovar no es solo crear algo nuevo: es hacerlo relevante, escalable y sostenible.

Ser mujer en roles técnicos implica desafíos, pero cuando el desempeño habla, las barreras se rompen. La diversidad de pensamiento acelera la resolución de problemas, la innovación y la ejecución. En Holcim trabajamos activamente para que más mujeres ingresen y crezcan. Impulsamos programas como Chicas en Ingeniería, Ingenias DELTA, ConduACTORAS y EntrenADAS. Abrir estas puertas significa generar oportunidades reales y construir autonomía. Además, impulsamos espacios como ConstruActoras, Mujeres que Inspiran en la Construcción, porque lo que no se ve, no se imagina; y lo que no se imagina, no se elige.

Este enfoque integral se traduce en resultados: desde 2021, la participación de mujeres en Holcim Argentina creció más de un 100%. Este camino fue reconocido por ONU Mujeres, destacándonos como referente en igualdad de género.

Holcim se está convirtiendo en el mejor lugar para trabajar, donde el talento se potencia, la diversidad se celebra, las personas están comprometidas y la salud y la seguridad son la máxima prioridad.

En Holcim, el crecimiento comienza con las personas. Nuestras diversas voces femeninas enriquecen nuestra cultura. Brindar a las mujeres oportunidades para liderar impulsa un mejor desempeño, mayor innovación y crecimiento.

Las mujeres estamos demostrando capacidad y liderazgo. Llegamos a la ciencia y a la construcción para ser protagonistas. Porque el futuro no se espera: se construye. Y lo construimos en equipo.