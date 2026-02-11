Cómo y dónde será el primer encuentro de los «therians» de Córdoba

El fenómeno de los «therian» llegó a Córdoba y el próximo viernes 20 de febrero se realizará la primera juntada en el Parque de las Tejas. Se trata de una tendencia creciente en la Argentina, personas que se disfrazan de animales y adoptan conductas propias de especies como perros, gatos, zorros, lobos y demás.

Desde hace algunas semanas, se ha vuelto frecuente ver adolescentes y jóvenes con máscaras en distintos puntos del país.

Su nombre proviene de del término «therian», abreviatura de «therianthropy», que hace referencia a la identificación profunda y persistente con un animal y muchos sostienen que experimentan episodios temporales donde abandonan la mentalidad humana para abrazar su conciencia salvaje. Hay quienes correr y saltan en cuatro patas, como las criaturas cuadrúpedas.

El próximo viernes 20, se reunirán desde las 17 horas en el Parque de las Tejas y en la convocatoria (que circuló por redes sociales), invitan a participar de «un espacio seguro para conectar, compartir y ser quien realmente sos».