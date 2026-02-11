Córdoba: A cuánto se fueron las multas de la Policía Caminera

Las multas de la Policía Caminera registraron un nuevo incremento en el mes de febrero y se conocieron los nuevos montos que se aplicarán a los infractores en las rutas de Córdoba. La actualización impacta en la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones previstas en la Ley Provincial de Tránsito.

Para infracciones leves (20 a 100 UF), como conducir fumando, las sanciones van desde $32.760 hasta $163.800.

Asimismo, para infracciones graves (100 a 200 UF), como circular sin las luces encendidas, las multas se ubican entre $163.800 y $327.600 y para las infracciones muy graves (200 a 400 UF), aquellas como cruzar un semáforo en rojo, manejar a contramano o superar los límites de velocidad, las sanciones llegarían a los $655.200.

Pero además, para las infracciones máximas (1.200 a 2.000 UF), como conducir con alcoholemia positiva, destruir infraestructura vial o adulterar documentación, se aplicarán multas que van desde $1.965.600 a $3.276.000.