Córdoba extiende su apoyo en Chubut hasta el fin de semana

Un equipo de 30 brigadistas cordobeses continúa desplegado en la zona de Cholila, en la provincia de Chubut, donde combaten el incendio denominado “Puerto Café”. En las últimas horas, la cuarta delegación enviada por la Provincia reforzó las tareas en el sector afectado.

Las lluvias aisladas y el descenso de temperatura registrados en la región permitieron mejorar las condiciones de trabajo. Los efectivos aprovecharon la ventana climática para intensificar la apertura de fajas cortafuego y avanzar sobre el frente mediante ataques indirectos, con apoyo de motobombas, vehículos livianos y medios aéreos.

El contingente está integrado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, la Federación de Bomberos Voluntarios, ETAC y la Secretaría de Gestión de Riesgo.

Según se informó, los brigadistas se encuentran en buenas condiciones y continuarán en la zona al menos hasta el próximo fin de semana. La delegación permanece bajo coordinación del Comando de Emergencias local, que define la distribución de recursos terrestres y aéreos en el operativo.