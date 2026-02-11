anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles
Este miércoles 11 de febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos correspondiente al segundo mes del año.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 2, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con documentos terminados en 2 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 1, podrán disponer del monto asignado.
Asignación por Prenatal
La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 0 y 1, accederán a la retribución.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Febrero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.
Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios con DNI finalizado en 4 y 5 ya tienen disponible el monto asignado.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 2
El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de enero, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de febrero.