Carnavales barriales en Córdoba

El Carnaval Popular llenó de música y color Villa El Libertador

La celebración recorrió la zona sur con murgas, danzas y participación vecinal, en el marco del ciclo que se extiende por distintos barrios de Córdoba.
miércoles, 11 de febrero de 2026 · 09:59

El Carnaval Popular Zona Sur se vivió con intensidad en Villa El Libertador, donde vecinos y agrupaciones culturales salieron a las calles para celebrar una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. La actividad se desarrolló a lo largo de avenida de Mayo hasta Bermejo, con música, baile y un fuerte clima festivo.

La jornada fue impulsada por el Centro Cultural Villa El Libertador junto a la Murga Vientos del Sur, y formó parte del calendario de Carnavales Barriales que se vienen realizando en distintos puntos de Córdoba capital.

Según se informó, las celebraciones continuarán hasta el 1 de marzo y alcanzarán a 25 barrios, con propuestas organizadas por colectivos y agrupaciones comunitarias que sostienen el carnaval año tras año. El próximo fin de semana, la fiesta llegará a Rosedal, Villa Azalais, Alta Córdoba, Alto Alberdi y Villa Urquiza, con nuevas jornadas de encuentro y expresión popular.

