El Festival Alienígena sigue con recreación y charlas en Capilla del Monte

El Festival Alienígena 2026 continúa este miércoles 11 de febrero con su sexta jornada en Capilla del Monte, combinando propuestas recreativas y espacios de reflexión vinculados a la temática central del evento.

Desde las 19, se desarrollará recreación para niños en la calle Techada, una de las actividades pensadas para el público familiar dentro del programa “Veranizate”.

En paralelo, el ciclo de conferencias propone tres encuentros en distintos espacios culturales de la localidad. A las 18.30, en la Sala Poeta Lugones, Mercedes Pérez presentará “El libro del conocimiento”.

Más tarde, a las 19.30, en el Cine Teatro Enrique Muiño, Martín Serafini disertará sobre “Psicología del fenómeno OVNI”. En ese mismo espacio, a las 20.30, Octavio Riale expondrá “Isidris: la ciudad dorada intraterrena”.

La programación forma parte de la agenda oficial del festival, que cada año convoca a visitantes interesados en el misterio y la identidad ufológica de la ciudad.