El Fiat Cronos alcanzó las 500 mil unidades en Córdoba

La industria automotriz cordobesa sumó este miércoles un nuevo capítulo a su historia productiva. La planta de Ferreyra alcanzó la fabricación de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos, el modelo que se convirtió en uno de los pilares industriales de la provincia y en el vehículo de pasajeros más vendido del país.

El sedán, producido por Stellantis en Córdoba, lideró el mercado argentino durante 2025 con más de 30.000 unidades comercializadas. Con una participación del 66% en su segmento y el 5% del mercado total, el Cronos se mantuvo como referencia dentro de los autos de fabricación nacional.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el impacto productivo del hito. “Es un día muy importante para la industria cordobesa. Alcanzar las 500.000 unidades del Fiat Cronos fabricadas es un orgullo para Córdoba y para la Argentina. Este logro refleja la importancia de defender y hacer crecer la producción y el trabajo cordobés”, señaló.

Desde su lanzamiento, el modelo mostró un crecimiento sostenido. Durante dos años consecutivos duplicó su participación en patentamientos y se consolidó como líder de ventas durante tres temporadas. En febrero de 2022 alcanzó el 15,2% del mercado, la mejor performance de un Fiat en el país desde 1993.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, subrayó el valor estratégico del vehículo. “Es un modelo icónico, muy importante para la sustentabilidad de la planta de Fiat en Córdoba y para el desarrollo de Stellantis en Argentina. Tanto a nivel regional como internacional, el Cronos es un éxito rotundo”, afirmó.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su nivel de integración nacional. El Cronos incorpora una proporción significativa de autopartes producidas por pequeñas y medianas empresas argentinas, fortaleciendo la cadena de valor local y sosteniendo empleo industrial en distintos puntos del país.

En el plano internacional, más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, lo que consolidó al modelo como uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina.

La unidad 500.000 no sólo representa un récord productivo. Marca también la consolidación de Córdoba como uno de los polos industriales más importantes del país y reafirma el posicionamiento del Fiat Cronos como emblema del trabajo y la inversión en la provincia.