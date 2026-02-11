El Gobierno lanza licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional llamó a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, avanzando con el proceso de privatización, mediante la Resolución 112/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La convocatoria a participar de la licitación está dirigida a empresas nacionales e internacionales que busquen ocuparse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los caminos viales que se van a concesionar están agrupados en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II-B”, que incluyen más de 2.500 kilómetros de rutas clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La licitación estará dividida en cuatro tramos:

Mediterráneo: de 672 km, que conecta el centro productivo del país, mejorando la logística y la competitividad regional.

Puntano: de 720 km, un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia.

Portuario Sur: de 637 km, que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales.

Portuario Norte: de 528 km, que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.

El llamado a licitación había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta oficial de X en la que precisó que el Ejecutivo anunciaría formalmente este miércoles la convocatoria.

Al destacar los nuevos tramos a concesionar, el titular de la cartera económica sostuvo que “estas obras, que se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

En este sentido, remarcó que “seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12.00 horas, mientras que el mismo día se llevará a cabo la apertura de ofertas por el mismo sitio.