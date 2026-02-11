El hallazgo que explica la crisis hídrica que sufrió Carlos Paz

La secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental de Villa Carlos Paz, Carla Livelli, brindó precisiones sobre la investigación realizada tras la creciente extraordinaria del pasado 8 de enero, que dejó fuera de servicio la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca.

El municipio presentó los resultados del operativo donde se identificó que la principal causa del colapso de las instalaciones.

«El día 8 de enero tuvimos una creciente extraordinaria que arrastró sedimentos al interior del canal de captación sin permitir el ingreso de agua a la planta»; señaló al inicio de la conferencia.

Con la bajante del río y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia y el DUAR, se determinó la causa puntual del colapso. «Pudimos determinar cuáles fueron las causas del ingreso de sedimentos y es que la virulencia de la creciente arrastró una compuerta de un diámetro aproximado de un metro por un metro cincuenta. Por allí entraron los sedimentos»; explicó la funcionaria.

Según detalló, la compuerta fue desplazada por completo por la fuerza del agua, lo que permitió el ingreso masivo de barro, ramas y rocas que anularon el sistema de captación. «Una vez determinada cuál fue la causal, al día de hoy ya ha sido reemplazada por una cobertura de mayor espesor y con materiales más resistentes»; afirmó.

Livelli destacó que el servicio comenzó a normalizarse en menos de 48 horas gracias al trabajo continuo del equipo operativo y remarcó que la ciudad pudo sostener el abastecimiento por contar con infraestructura previa. «Tenemos reservorios por 11 millones de litros»; indicó, al tiempo que recordó que Carlos Paz es el municipio «que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en la Provincia de Córdoba».

En ese marco, anunció nuevas obras y dijo que próximamente se pondrá en funcionamiento el nuevo reservorio del Distrito Oeste, que ampliará la capacidad de reserva del sistema y garantizará el suministro en ese sector. También se avanza en la construcción del habitáculo para filtros de anillas en la Planta Potabilizadora de la Cooperativa San Roque, lo que permitirá captar y tratar agua del arroyo Los Chorrillos como alternativa para la zona norte.

Cabe recordar que, tras las obras de interconexión de acueductos, el Distrito Norte ya recibe agua potable desde la Planta de Cuesta Blanca, integrando todo el sistema de la ciudad.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que el objetivo fue «poner en conocimiento de todos los ciudadanos cuáles fueron las complicaciones que tuvimos y cómo lo resolvimos en un plazo menor a 30 días», y reafirmó el compromiso municipal de fortalecer el sistema ante futuros eventos de magnitud similar.

Lo que ocurrió en enero

A comienzos de enero, Carlos Paz sufrió una creciente extraordinaria en el río San Antonio, con un nivel que superó los 5 metros y arrastró barro, ramas y rocas hacia la toma de agua de Cuesta Blanca.

La magnitud del fenómeno bloqueó por completo el sistema de captación y dejó sin servicio a la ciudad y a localidades vecinas durante varios días.

Ante la emergencia, cuadrillas municipales trabajaron a contrarreloj para liberar la toma y restablecer el suministro. Posteriormente, buzos del DUAR realizaron una inspección subacuática a siete metros de profundidad para evaluar el estado del canal y las instalaciones, registrando imágenes y elaborando un informe técnico que permitió dimensionar los daños y proyectar las reparaciones necesarias.

Ese relevamiento fue clave para determinar las intervenciones que ahora se concretaron en el sistema.