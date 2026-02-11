«El kirchnerismo fue un tsunami que destruyó los servicios de Carlos Paz»

El intendente Esteban Avilés publicó un duro mensaje en sus redes donde cuestionó el manejo de los servicios públicos que hizo la Cooperativa Integral (Coopi) con la complicidad del kirchnerismo local y regional, a quienes atribuyó la responsabilidad de haber provocado un «tsunami» que «destruyó» prestaciones como el agua, las cloacas y el gas natural.

El titular del Palacio «16 de Julio» defendió el proceso de «inversión y mejora constante» que implementó la gestión comunitaria desde que asumió el control de las prestaciones, el cual logró mejorar la calidad de vida de los vecinos.

«El municipio de Villa Carlos Paz es el que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en la Provincia de Córdoba, y gestionamos con un fuerte compromiso regional y social»; enfatizó en el video que compartió en sus cuentas oficiales.

Pero además, Avilés denunció que hay sectores políticos que intentan «perjudicar» la labor que se viene realizando y que puso fin al manejo discrecional de fondos millonarios que fueron aportados por los carlospacenses.

«El kirchnerismo local y regional, en complicidad con sectores de la oposición y a través de la Cooperativa Integral, fueron un tsunami político que destruyó los servicios públicos. Ese modelo empobreció y precarizó la vida del vecino de Villa Carlos Paz y la región. Días atrás, sufrimos una creciente de una magnitud extraordinaria en el río San Antonio. Con la colaboración del DUAR y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, identificamos que la principal causa del colapso de la planta fue el arrastre de una compuerta que permitió el ingreso de sedimentos que obstruyeron la toma de agua. La misma ya fue reemplazada por otra de materiales mas resistentes y de mayor espesor, pero deja en evidencia lo que han sido años de abandono y desidia»; explicó el intendente.

«En Villa Carlos Paz, el kirchnerismo sigue coordinando los sectores de la oposición y ha sumado un espacio nuevo en el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos). Parece una ironía que quienes tuvieron responsabilidades políticas en la destrucción de los servicios públicos regionales, hoy tienen facultad de control», cuestionó.