Hubo detenidos, represión y gases en la protesta contra la Reforma Laboral

La protesta contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei dejó varios detenidos y heridos en la ciudad de Córdoba, tras un violento operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en el Puente Centenario. Agrupaciones políticas y sociales, estudiantes y docentes se concentraron para expresar su rechazo a la medida que será debatida este miércoles 11 de febrero en el Senado de la Nación.

«La Policía de la Provincia de Córdoba reprime a jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes que repudian la reforma laboral. Hay detenidos y la concejala Laura Vilches fue gaseada junto a decenas de trabajadores, todo esto para defender los negocios y las ganancias de las patronales»; denunciaron desde el Frente de Izquierda.

Más de treinta personas resultaron afectadas por el accionar de la Policía de Córdoba y la Guardia de Infantería que reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes. Hubo tres personas detenidas, un integrante de la comisión directiva de UEPC, un delegado escolar y una militante de Izquierda Unida, quienes participaban del corte de media calzada.

En ese sentido, se conoció que Vilches (referente del PTS) fue «gaseada» en el rostro cuando intentaba defender a los jubilados.