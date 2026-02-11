Hubo detenidos, represión y gases en la protesta contra la Reforma Laboral

Ciudad de Córdoba
Hubo detenidos, represión y gases en la protesta contra la Reforma LaboralVarias personas resultaron intoxicadas con gases lacrimógenos, ocurrió en el Puente Centenario.
La protesta contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei dejó varios detenidos y heridos en la ciudad de Córdoba, tras un violento operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en el Puente Centenario. Agrupaciones políticas y sociales, estudiantes y docentes se concentraron para expresar su rechazo a la medida que será debatida este miércoles 11 de febrero en el Senado de la Nación.
«La Policía de la Provincia de Córdoba reprime a jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes que repudian la reforma laboral. Hay detenidos y la concejala Laura Vilches fue gaseada junto a decenas de trabajadores, todo esto para defender los negocios y las ganancias de las patronales»; denunciaron desde el Frente de Izquierda.
Más de treinta personas resultaron afectadas por el accionar de la Policía de Córdoba y la Guardia de Infantería que reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes. Hubo tres personas detenidas, un integrante de la comisión directiva de UEPC, un delegado escolar y una militante de Izquierda Unida, quienes participaban del corte de media calzada.
En ese sentido, se conoció que Vilches (referente del PTS) fue «gaseada» en el rostro cuando intentaba defender a los jubilados.